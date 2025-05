Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: torna Tavares dal 1', la scelta su Isaksen

Archiviata Lazio-Juventus, terminata 1-1, pareggiata grazie alla rete all'ultimo minuto di gioco su goal di Matias Vecino, la Lazio torna in campo per la 37° giornata di Serie A per affrontare l'Inter dell'ex Simone Inzaghi.

Questa domenica sarà decisiva per molte squadre di Serie A. Alle ore 20:45 saranno nove gli incontri in contemporanea che potranno stabilire lo Scudetto, e la corsa Champions League. In questo scenario la squadra di Baroni è volata a Milano per affrontare allo Stadio Meazza l'Inter, seconda squadra pretendente, dopo il Napoli, a contendersi il tricolore.

Di seguito le formazioni ufficiali di Simone Inzaghi e Marco Baroni in vista di Inter-Lazio, in programma alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano.

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Le scelte di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic Gila Romagnoli Nuno Tavares; Guendouzi Rovella; Isaksen Vecino Dia; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.