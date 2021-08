Caicedo-Genoa, è ufficiale: depositato il contratto. L’agente Materazzi: “Tutto a posto, siamo molto contenti”

A poche ore dalla fine del calciomercato, è arrivata l’ufficialità per Caicedo al Genoa, che ha depositato in Lega il contratto. L’agente del giocatore, Matteo Materazzi, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Ha parlato della trattativa tra Genoa e Lazio per l’arrivo in rossoblù per Felipe Caicedo. Ecco le sue parole: “E’ tutto a posto per Caicedo al Genoa: lui ha accettato subito e noi siamo molto contenti. Grande merito è del presidente Preziosi“.

