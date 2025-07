Incredibile Lazio: Sarri chiama Insigne ed è un affare che si può fare

L'ambiente Lazio sta cercando di metabolizzare la pesante notizia che vedrà il calciomercato biancoceleste bloccato per questa sessione estiva. Obiettivo, di conseguenza, trattenere i pezzi pregiati della squadra per permettere a Maurizio Sarri di avere una rosa al top per affrontare al meglio la stagione che ormai è alle porte.

Priorità quindi della società sarà tagliare gli esuberi e ridurre il numero di elementi che compone la rosa. Pochi istanti fa però è arrivata una notizia bomba dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Quest'ultimo ha parlato infatti di un importante avvicinamento tra Lorenzo Insigne e la Lazio, il collante di tutto ciò è ovviamente Maurizio Sarri, che ha lavorato col giocatore ai tempi del Napoli.

Il periodo in MLS di Lorenzo Insigne

Uno dei tanti giocatori qualità finiti nei campionati mondiali in crescita in cui a dominare è il Dio denaro. Nel caso di Lorenzo Insigne si parla della MLS. Il trasferimento è avvenuto nel 2022, nelle file del club canadese Fc Toronto. La sua esperienza è durata tre anni, l'ala napoletana ha collezionato 66 presenze mettendo a segno 15 gol. Attualmente il calciatore è svincolato e abbraccerebbe più che volentieri il tecnico toscano ora allenatore della Lazio.

Il posto social di Alfredo Pedullà