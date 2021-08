Calciomercato Lazio, il futuro di Kamenovic

Oggi resta uno slot libero per un giocatore extracomunitario.

Kamenovic, acquistato in inverno dal Cuckarici, è arrivato alla Lazio con l’obiettivo di diventare il vice Radu. Con l’addio di Inzaghi qualcosa è cambiato: l’arrivo di Sarri lo ha messo in discussione, così come il suo futuro alla Lazio. Il difensore serbo, bloccato a gennaio, è arrivato a Roma pieno di aspettative. Al momento il giocatore non risulta essere tesserato con i biancocelesti, ma potrebbe esserlo a gennaio.

