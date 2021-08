Il procuratore di Zaccagni: “A Verona finisce una bella favola. Alla Lazio il salto di qualità”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Tullio Tinti, procuratore del giocatore Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare delle ultime di calciomercato, che hanno visto l’arrivo del calciatore alla Lazio: “Ieri eravamo rimasti col presidente Lotito e Igli Tare che ci saremmo sentiti oggi. Io ho aspettato che mi chiamassero e poi nel momento in cui si sono chiarite bene tutte le cose, il calciatore era sicuramente contento di andare in un club così importante. Quindi alla fine ci siamo trovati d’accordo. Zaccagni è un giocatore importante e la Lazio è un salto in avanti rispetto al Verona. Io sono molto fiducioso che il calciatore possa crescere in maniera esponenziale, giocando con i calciatori bravi che ha la Lazio. Lui è un calciatore di grande qualità e credo che possa solo che crescere.

Sicuramente la scelta è stata curata, la Lazio e il suo allenatore sono adatti alle caratteristiche che ha Zaccagni che non può che migliorare. Credo sia stata la scelta giusta per il ragazzo, ha lasciato bene Verona, era in una situazione contrattuale particolare. E’ una bella favola che finisce bene, sono convinto che farà bene alla Lazio. Con il gioco della Lazio farà bene”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: