Malore Lotito, le condizioni del patron biancoceleste: ecco quando le dimissioni

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove sta effettuando ulteriori controlli, a seguito del malore accusato nel pomeriggio di ieri dopo un mancamento in aula, al Senato. Lotito, 68 anni, è stato trasportato in ospedale e al momento non è previsto un suo immediato ritorno a casa.

Le dimissioni dal Gemelli

Le dimissioni del presidente dall’ospedale potrebbero avvenire nelle prossime 24 ore, in particolare nella giornata di domani, oggi resterà ancora al Gemelli di Roma per ulteriori accertamenti.

Il chiarimento dello staff del senatore

Sempre nella giornata di ieri staff del senatore di Forza Italia ha voluto chiarire la situazione con un comunicato ufficiale: “Il senatore Claudio Lotito è ricoverato al Policlinico Universitario A. Gemelli per accertamenti di routine. Le sue condizioni sono buone e non si tratta di un malore”.

Le parole di Lotito

Lo stesso Lotito ha cercato di minimizzare l’accaduto in una breve conversazione con i giornalisti di Lapresse, affermando: “Nessun malore. Chi mi augura il male dovrà continuare a sopportarmi a lungo”.