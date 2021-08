LAZIO WOMEN | Evento “Il calcio incontra la moda”: sfilata delle biancocelesti a Via Veneto

Mercoledì alle 21:00 le ragazze della S.S. Lazio Women sfileranno a Via Veneto. L’evento sarà un’occasione per presentare la squadra allenata da Carolina Morace: le calciatrici e alcune modelle professioniste sfileranno indossando i capi di Moimimì, la casa di moda che ha realizzato le divise ufficiali della squadra e la tenuta da viaggio per le trasferte. La serata, aperta al pubblico nel rispetto delle normative anti-Covid, sarà presentata dallo speaker della Lazio Riccardo Celletti e si esibiranno il violinista Andrea Casta ed il chitarrista Jacopo Mastrangelo. Saranno presenti la Sindaca Raggi ed il Presidente Lotito.

