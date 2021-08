SOCIAL | Il messaggio di Zaccagni all’Hellas Verona – FOTO

Il neo acquisto biancoceleste, Mattia Zaccagni pubblica un post sul proprio profilo social. Il giocatore ringrazia l’Hellas Verona, che lo ha aiutato a crescere. Ecco le sue parole:”Cara Verona, mi hai accolto che ero poco più di un bambino e me ne vado con la consapevolezza di essere diventato un uomo. Mi hai dato talmente tanto che non so se potrò mai restituire tutto questo… ma su una cosa sono certo, ogni volta che sono sceso in campo con questa maglia ho sempre messo anima e cuore! La tifoseria, la società, gli allenatori, gli staff tecnici e sanitari, i compagni, i magazzinieri che mi hanno seguito in questa bellissima avventura, hanno sempre contribuito alla mia crescita, per questo non finirò mai di ringraziarvi! Ho ambizioni e voglia di scrivere un altro capitolo della mia vita, ma resterete per sempre nel mio cuore! Con tutto il mio affetto… Mattia Zaccagni”.

