Calciomercato Lazio, ecco quando Zaccagni arriverà a Roma

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ieri nei minuti finali dell’ultima sessione di calciomercato la Lazio ha chiuso il colpo per il reparto offensivo: Mattia Zaccagni è stata ritenuta la figura idonea per completare la rosa e formare al meglio il 433 di Sarri. Ma quando inizierà l’avventura romana dell’ex giocatore del Verona? L’arrivo nella capitale è previsto per la giornata di oggi, mentre ancora non si sa quando potrà unirsi ai compagni. Comunque ancora quesitone di poche ore prima di vedere definitivamente Zaccagni all’attivo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: