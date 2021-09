CALCIOMERCATO – Lione, ufficiale l’arrivo di Jerome Boateng: il difensore firma per due anni

Jorome Boateng ha firmato per il Lione ed è ufficialmente un nuovo giocatore del club francese. Svincolatosi dal Bayern Monaco dove ha giocato per ben dieci anni, il Lione si è assicurato uno dei pezzi pregiati a parametro zero. Il centrale tedesco era stato accostato anche alla Lazio durante questa sessione di mercato estiva, ma ha scelto di legarsi al Lione per i prossimi due anni.

Questo l’annuncio via social della Società francese:

