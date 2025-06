Lazio, niente 35 milioni per Rovella: Sarri ha bocciato il mercato dopo le sue dimissioni

Difficile per la società provare a rasserenare il mondo Lazio con questo comunicato: «Il club dispone di risorse proprie e di una struttura gestionale consolidata, che da oltre vent'anni affronta ogni passaggio con lucidità, responsabilità e rigore. I pilastri sono la solidità economica-finanziaria, la coerenza strategica e la sostenibilità del progetto sportivo».

Sarri in attesa: serviranno garanzie per il futuro

Bisognerà tirare la cinghia per rivedere un futuro più roseo della Lazio. Sarri al momento è concentrato sul lavoro ma preoccupato, se dovesse restare solo con la rosa che ha in mano. Aspetta prima di decidere se rimboccarsi le maniche o meno dal prossimo 14 luglio in ritiro.

Il club si affida alla stabilità, ma la rosa resta incompleta

Ha visionato alcuni elementi arrivati dopo il suo addio e non gli vanno bene perché ha bisogno di "ordine" nel suo 4-3-3 da ricostruire prima che qualcosa si spezzi di nuovo del tutto. il Messaggero