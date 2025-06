Pedullà: "Sarri conosceva verità diverse, si sente tradito…"

"Calciomercato" e “Lazio” sono due termini che negli ultimi anni fanno fatica ad andare d'accordo con gravosi e reiterati problemi legati a paletti ed indici da rispettare, però forse mai come quest'anno la società biancoceleste ha le mani legate non potendo operare in entrata per aver violato i tre indici economici fondamentali: di liquidità, l’indebitamento e il costo del lavoro allargato.

La Lazio si appresta ad iniziare la nuova stagione con Sarri, il Comandante è tornato per amore, come lui stesso ha dichiarato, ma si aspetta dei rinforzi sul mercato che attualmente non possono arrivare. Alfredo Pedullà attraverso un video pubblicato sul suo canale youtube ha spiegato la situazione fra Sarri e la Lazio.

Sulla Lazio ho letto di tutto, ragionamenti che lasciano di sasso. Sarri non sapeva del triplo indice bloccato e sarebbe sgravato di responsabilità? Non può essere così, è come entrare al giornale e non avere un computer per scrivere. Non si tiene conto della realtà ragionando così. Sarri è stato troppo disponibile ma conosceva delle verità diverse, Sarri ha accettato di tornare alla Lazio davvero per un sentimento nei riguardi della gente e per un rapporto con la proprietà.

L'indice bloccato non è uno ma tre non puoi fare assolutamente mercato nemmeno per i prestiti e neanche se dovessi fare altre due uscite, questo è un discorso che non è stato fatto. Non vale il concetto di chi sostiene che Lotito ha telefonato a Sarri per tranquillizzarlo qui c'è poco da tranquillizzare qualcuno, qui ci sarebbe da spiegare. Se tu prendi quell'allenatore e ritieni di dargli quel gruppo che secondo te è molto competitivo ma è arrivato settimo e dici con te si può anche migliorare il rendimento e faremo quel che dobbiamo fare cercando di ascoltare i tuoi suggerimenti e poi è tutto il contrario non si tratta di telefonare e tranquillizzare, ma si tratta di fare una conferenza e di raccontare alla gente come stanno le cose.

La situazione è molto più complicata a livello di umori, non è solo questione degli indici bloccati è tutto il resto che ne consegue. Prima avrebbero dovuto raccontarlo a Sarri e ora non devi telefonare per tranquillizzare. È una situazione di “mi sento un po' tradito”.