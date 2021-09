Calciomercato, Pedullà: “David Luiz, a Sarri piace come idea. Ci sono stati contatti”

Il calciomercato chiude i battenti, ma la porta degli svincolati rimane aperta. Tra i vari presenti in lista, un nome continua a circolare nell’ambiente della Lazio, ossia quello del brasiliano David Luiz che nella stagione 2018-19 fu allenato al Chelsea da Maurizio Sarri. Un nome importante, sottolineato pochi minuti fa via social anche dal giornalista Alfredo Pedullà: ” DavidLuiz sceglie, ha offerte da Benfica e Flamengo ma a Sarri piace come idea Lazio. I contatti ci sono stati, palla al centro”.

