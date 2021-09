Ciro Immobile sempre più bomber con la Lazio: in tre stagioni una media gol da urlo. I dati

Il campionato 2021/2022 è da poco iniziato, con le prime due giornate già archiviate. Nuovo anno, stesso vizio del gol per Ciro Immobile, che non smette mai di stupire ed emozionare i propri tifosi (e non solo) a suon di gol. Per lui già 4 centri in due partite di Serie A, l’ultima contro lo Spezia caratterizzata da una tripletta. Come riportato dal sito web calcistico Kickest.it, il bomber della Lazio ha segnato 123 gol in tre stagioni in biancoceleste (dalla 16/17 alla 20/21) con una media gol di 24.6 reti a stagione. Dietro di lui, tra i calciatori attualmente in Serie A e con almeno tre campionati giocati c’è solo Fabio Quagliarella, con 81 centri ed una media di 16.2 per stagione.

