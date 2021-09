PAIDEIA | Controlli medici per Bobby Adekanye – FOTO

Attraverso un’immagine postata sui proprio canali social, la Lazio ha comunicato che Bobby Adekanye si è sottoposto quest’oggi a dei controlli medicini presso la Clinica Paideia. L’attaccate, rientrato dal prestito all’Ado Den Haag, non rientra molto probabilmente nei piani di Maurizio Sarri. Tuttavia, il Direttore Sportivo Igli Tare non è riuscito a trovare una sistemazione per lui, motivo per cui, almeno fino a gennaio, Adekanye rimarrà in biancoceleste salvo cambiamenti.

