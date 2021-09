Qualificazioni Mondiali, Turchia-Montenegro: gol di Marusic! – VIDEO

In questi giorni si stanno tenendo le qualificazioni per il Mondiale in Qatar del 2022 e per quanto riguarda il gruppo G stasera si è giocata Turchia-Montenegro, con il biancoceleste Adam Marusic partito titolare. Il terzino è l’autore del gol del Montenegro al 40′ del primo tempo, accorciando così le distanze in quanto si trovava in svantaggio di due gol. La partita poi è finita in parità, con il risultato di 2-2. Ecco il video dell’azione che ha portato al gol di Marusic.

GOL | Türkiye 2-0 Karadağ ⚽️ 40′ Marusic Anlık Goller için Takip @GoalHubTR pic.twitter.com/0yRn7ZSeBy — Anında goller (@GollerNda) September 1, 2021

