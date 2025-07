Campagna abbonamenti Lazio: tra amore e protesta, il dato aggiornato

È una scelta tra testa o cuore, amore per la maglia o protesta per gli ultimi avvenimenti nella Società Lazio, una sola scelta ma due opzioni valide, non sarà facile quest'anno decidere se abbonarsi e guardare la propria squadra dagli spalti oppure sostenere le aquile a distanza.

Campagna abbonamenti: il dato

Da come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i tifosi del club biancoceleste che hanno rinnovato il loro abbonamento ieri erano circa 7.500, numero che potrebbe continuare a salire dato che il rinnovo terminerà soltanto il 9 luglio alle ore 23:59, mentre i nuovi tesserati dovranno attendere fino al 16 luglio.

Il tifo organizzato a Radio Laziale: la loro posizione sulla campagna abbonamenti

Noi ci siamo abbonati, saremo presenti in casa e trasferta come l'anno scorso, seguire la Lazio e stare vicino all'aquila, sostenerla e difenderla è un nostro dovere come tifosi. La nostra presenza è certa. Staremo al fianco della squadra e del mister, perché è giusto fare quadrato e aiutare chi decide di rimanere. Siamo cresciuti con questa mentalità. Quindi per chi ancora ha dubbi la nostra risposta è questa.

