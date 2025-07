Domani verrà svelata la nuova maglia della Lazio: le prime anticipazioni

È un appuntamento che ogni anno innegabilmente desta molta curiosità fra i tifosi che sono in attesa di scoprire la nuova maglia home della Lazio per la stagione 2025/26.

Domani alle 10.00 verrà presentata la nuova maglia

Foto Proietto

Attraverso un video presentazione, la Lazio attraverso il proprio profilo X ha lanciato l'appuntamento a domani per la presentazione della nuova prima divisa della Lazio. Nel video per qualche istante si scorgono alcuni dettagli, il che non fa altro che aumentare la curiosità. Dai primi spunti la prima maglia sarà classica, ma solo domani si potranno scorgere tutti i dettagli ideati da Mizuno.

Il video su X della Lazio