SERIE A | Il calendario della Lazio e la programmazione televisiva fino alla 19a giornata. Ecco la data del derby

Pochi minuti fa, tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto il calendario di Serie A fino alla 19a giornata completo di programmazione televisiva:

3a giornata MILAN-LAZIO domenica 12 settembre ore 18 (DAZN)
4a giornata LAZIO-CAGLIARI domenica 19 settembre ore 18 (DAZN)
5a giornata TORINO-LAZIO giovedì 23 settembre ore 20.45 (DAZN/SKY)
6a giornata LAZIO-ROMA domenica 26 settembre ore 18 (DAZN)
7a giornata BOLOGNA-LAZIO domenica ore 3 ottobre ore 12.30 (DAZN/SKY)
8a giornata LAZIO-INTER sabato 16 ottobre ore 18 (DAZN)
9a giornata HELLAS VERONA-LAZIO domenica 24 ottobre ore 15 (DAZN)
10a giornata LAZIO-FIORENTINA mercoledì 27 ottobre ore 20.45 (DAZN)
11a giornata ATALANTA-LAZIO sabato 30 ottobre ore 15 (DAZN)
12a giornata LAZIO-SALERNITANA domenica 7 novembre ore 18 (DAZN)
13a giornata LAZIO-JUVENTUS sabato 20 novembre ore 18 (DAZN)
14a giornata NAPOLI-LAZIO domenica 28 novembre ore 20.45 (DAZN)
15a giornata LAZIO-UDINESE giovedì 2 dicembre ore 20.45 (DAZN/SKY)
16a giornata SAMPDORIA-LAZIO domenica 5 dicembre ore 18 (DAZN)
17a giornata SASSUOLO-LAZIO domenica 12 dicembre ore 18 (DAZN)
18a giornata LAZIO-GENOA venerdì 17 dicembre ore 18.30 (DAZN)
19 giornata VENEZIA-LAZIO mercoledì 23 dicembre ore 16.30 (DAZN)

