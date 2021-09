SOCIAL | Europa League, l’Uefa ripercorre l’ultimo incontro tra Lazio e Galatasaray – VIDEO

La Lazio è stata sorteggiata del Gruppo E nei gironi di Europa League, assieme a Marsiglia, Lokomotiv Mosca e Galatasaray. Contro quest’ultima, andrà in scena la prima sfida del girone a Istanbul, il prossimo 16 settembre. Sul proprio profilo twitter ufficiale, l’Uefa ha voluto ripercorrere l’ultimo incontro avvenuto tra Lazio e Galatasaray, nel 2016. In quell’occasione, i biancocelesti vinsero la sfida per 3-1 all’Olimpico grazie ai gol di Parolo, Felipe Anderson e Klose. I biancocelesti riuscirono dunque in quel frangente a superare il turno, a seguito dell’1-1 maturato nella gara di di andata in trasferta.

Questi gli highlights della gara, pubblicati dalla Uefa Europa League:

Group E rivals Lazio and Galatasaray facing off in 2016 ⏪ ⚽️ Marco Parolo

⚽️ Felipe Anderson

⚽️ Yasin Öztekin

⚽️ Miroslav Klose#UEL pic.twitter.com/yn5D8YFPlD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 1, 2021

