Lazio-Spezia, scelto l'MVP della sfida: ecco di chi si tratta – VIDEO

La Lazio ha stravinto la seconda gara di campionato, battendo per 6-1 lo Spezia di Thiago Motta. Una gara perfetta quella di biancocelesti, nonostante lo svantaggio subito dopo pochi minuti, al quale gli uomini di Sarri hanno prontamente risposto con gol e azione mozzafiato. Protagonista della gara, il solito Ciro Immobile, autore di una tripletta ed un rigore sbagliato. È lui l’MVP della gara, scelto dai tifosi sui social della Lazio con il 56.3% dei voti. I candidati oltre al bomber, erano Luis Alberto (un gol e 3 assist), Felipe Anderson (un gol straordinario) e Hysaj (prima rete in biancoceleste). I sostenitori però, non possono che elogiare e premiare The King, che non smette mai di stupire e regalare emozioni.

Questo il video postato dalla Lazio, raffigurante la gara di immobile contro lo Spezia:

