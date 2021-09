CALCIOMERCATO – Contatti tra l’agente di David Luiz e lo Spezia, il ds Pecini: “Non ho capito se parlasse sul serio”

Continua il mercato degli svincolati, dopo il termine del calciomercato lo scorso martedì. Tra i giocatori di lusso senza squadra c’è David Luiz, difensore ex Arsenal ora alla ricerca di una nuova avventura. Su di lui, diversi club si sono fatti avanti, tra cui la Lazio che avrebbe chiesto informazioni contattando gli agenti del giocatore. Tuttavia, David Luiz deve ancora scegliere in quale club trasferirsi (in pole Benfica e Flamengo), mentre continuano i sondaggi di altre Società. Tra queste c’è lo Spezia, che stando a quanto raccontato dal ds Pecini a Il Secondo XIX, è stata contattata da un agente del difensore: “Siamo stati contattati da un agente per David Luiz: non ho ben capito, però, se parlasse sul serio“. Queste le parole del direttore sportivo, che rivela una clamoroso retroscena di mercato.

