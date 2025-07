Lazio, summit Sarri-Lotito: il tecnico pretende chiarezza e stabilità o sarà rottura

Nella giornata di ieri si è svolto un pranzo tra Lotito e Sarri a Formello: il primo faccia a faccia dopo il blocco del mercato (prima di ora c’era stato solo un chiarimento telefonico lo scorso 27 giugno). Fabiani e Lotito giurano di aver scoperto anche loro la paralisi assoluta del mercato della Lazio solo successivamente alla firma di Sarri del 2 giugno scorso. Non a caso, si era pronti a fare un tesoretto importante con Rovella e Castellanos (80-90 milioni).

I fastidi di Sarri e le strategie della società

Sarri si è mostrato insofferente e infastidito dal mancato preavviso sulla situazione di mercato e si è sfogato con Fabiani e il club manager Bianchi anche sulle modalità con cui era stata annunciata la conferenza di presentazione, poi rinviata a fine ritiro. Il tecnico ha accettato di andare avanti e di rispettare l’impegno preso, nonostante le difficoltà e l‘amarezza di aver firmato un contratto diverso da quello che pensava. Da gennaio tornerà valido uno “sblocco parziale“: Lotito ha chiesto a Sarri di avere pazienza fino a quel momento, promettendogli rinforzi importanti in inverno. Nel frattempo, può proseguire i colloqui con Insigne che, svincolatosi dal Toronto, è pronto a ridursi lo stipendio pur di lavorare con la Lazio (dovrà, in questo caso, rinunciare alla corte di Udinese e Parma che lo accoglierebbero prima). Il tecnico ieri ha chiesto al patron a quante chances ci siano di ripianare, subito dopo il 30 settembre, il “costo del lavoro allargato“, e quindi, almeno l’ingaggio di un parametro zero. Sarri, adesso, pretende la massima chiarezza su tutto e non vuole che nulla gli venga più nascosto, altrimenti potrebbe fare un passo indietro.

La volontà di Sarri

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, d’altronde, il Comandante è tornato con l’obiettivo di convincere Lotito a fare un salto come quello compiuto a Napoli da De Laurentiis, presidente che, iniziando a spendere di più, è stato ripagato dai risultati dopo il suo addio. Oltretutto, il tecnico avrebbe anche consigliato a Lotito di adottare un comportamento maggiormente trasparente con i tifosi che, nonostante la delusione di quest’anno, hanno comunque sottoscritto, per ora, 19.386 abbonamenti in prelazione (mentre da domani scatterà la vendita libera), dimostrando, come sempre, un amore incondizionato per la Lazio, sentimento che va oltre ogni difficoltà.