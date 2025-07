Lazio, Conferenza chiusa alla stampa: il mister Maurizio Sarri è contrariato

Il Comandante Maurizio Sarri è ritornato da poco alla guida del club biancoceleste, tuttavia, i problemi già sono cominciati. Prima la campagna acquisti bloccata, a causa dei tre parametri FIGC sforati (indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo del lavoro allargato), di cui il mister era all'oscuro, ed ora la presentazione ufficiale del tecnico chiusa alla stampa, trasmessa sul sito www.sslazio.it e su Lazio Style Radio 89.3 FM.

Il disaccordo del Comandante

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la decisione della Società di chiudere le porte alla stampa per la conferenza di domani 10 luglio, in programma alle ore 18:00 al Training Center S.S. Lazio, non è piaciuta al tecnico, ma non solo, Sarri non ne era nemmeno al corrente.

