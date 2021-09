TMW | Calciomercato, Gondo rescinde con la Lazio e firma con la Salernitana: la FIGC osserva

Cedric Gondo è stato uno dei grandi protagonisti della promozione in serie A della Salernitana e proprio oggi ha firmato il nuovo contratto che lo legherà alla squadra campana. Come riporta tuttomercatoweb, l’unico problema è che fino al 31 agosto, giorno in cui ha rescisso il contratto con la Lazio, era ancora un tesserato biancoceleste: date le questioni societarie, però, i due club non possono avere rapporti diretti. Notando i tempi della risoluzione del vecchio e la firma del nuovo contratto, la FIGC si è insospettita e sta monitorando la situazione, infatti la Salernitana ancora non ha annunciato ufficialmente l’italo-ivoriano. Non essendoci stato un passaggio diretto tra Lazio e Salernitana, non dovrebbero esserci problemi nel tesserare il giocatore, ma si attende comunque il via libera della FIGC.

