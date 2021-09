CdS | Tare e il figlio minacciati via social

Nel mirino di alcuni haters: la denuncia su Instagram.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Etienne Tare ha ricevuto via social diverse minacce indirizzate a lui e alla sua famiglia. Il motivo? L’evoluzione del calciomercato degli scorsi giorni. Il ragazzo ha denunciato prontamente sui social l’accaduto, postando gli screen dei direct e scrivendo un messaggio civile a coloro che hanno rivolto insulti e intimidazioni alla sua famiglia. Il ds biancoceleste, Igli Tare, stava pensando di rivolgersi alla Polizia locale per denunciare l’accaduto. Starebbe indagando anche la Digos. Ieri pomeriggio Etienne, centravanti della Lazio Primavera, è stato aggregato in prima squadra per l’allenamento: molti giocatori biancocelesti, assenti a Formello, sono impegnati con le nazionali per la qualificazione ai Mondiali.

