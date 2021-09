FORMELLO | Pedro e Zaccagni in gol. Esercitazioni tattiche contro la Primavera

La Lazio oggi pomeriggio si è riunita per la seduta di allenamento, caratterizzata prima da attivazione e possesso palla, poi da esercitazioni tattiche contro la Primavera. Erano tutti presenti, a parte i nazionali e l’infortunato Lazzari.

La Primavera è stata schierata con il 4-2-3-1, forse per emulare lo stile Milan; la prima squadra invece è scesa con il 4-3-3, inizialmente con Adamonis; Patric, Luiz Felipe, Vavro, Radu; Cataldi, Leiva, Luis Alberto; Romero, Pedro, Zaccagni. In seguito sono stati effettuati alcuni cambi a centrocampo e in attacco e sempre con il 4-3-3 la formazione era: Adamonis; Patric, Luiz Felipe, Vavro, Radu; André Anderson, Escalante, Basic; Raul Moro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Di nuovo in gol Zaccagni, insieme a Pedro. Basic ha ricevuto indicazioni in inglese, Reina è stato sempre con i preparatori e chi non ha giocato ha fatto gli allunghi sui 50 metri.

