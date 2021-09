Milan, Olivier Giroud positivo al Covid: il comunicato del club

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Tramite una nota ufficiale diramata sul proprio sto web, il Milan ha comunicato la positività al Covid-19 di Olivier Giroud. Il giocatore è arrivato in rossonero durante questa sessione di mercato estiva, e si è già distinto in squadra segnando una doppietta al suo esordio. Adesso l’attaccante dovrà sottoporsi alla quarantena come da regolamento, in attesa di guarire e tornare nuovamente arruolabile in rosa. Nel frattempo, i rossoneri preparano la prossima sfida in programma contro la Lazio, alla quale molto probabilmente non sarà presente il bomber francese.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: