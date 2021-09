SOCIAL | Euro 2020, Immobile e Verratti ricordano la vittoria e rivelano alcuni simpatici aneddoti – VIDEO

Attraverso il proprio account Instagram, la Nazionale Italiana ha scelto le immagini più significative dell’Europeo 2020, chiedendo qualche aneddoto a due ospiti speciali: i due campioni d’Europa Ciro Immobile e Marco Verratti.

La prima immagine raffigura Donnarumma dopo l’ultimo rigore sbagliato dall’Inghilterra. Così Immobile: “Questa è quando Bufalone Donnarumma non si è accorto della nostra vittoria in finale. Pensa che tensione… “.

La seconda sulla vistosa trattenuta di Chiellini ai danni di Saka. Verratti: “Questa è l’esperienza del nostro capitano che quando non si arriva alla palla bisogna fermare l’avversario in un modo o nell’altro”. Immobile ironico: “Hai visto quanti meme hanno fatto con questa foto?”. La replica di Verratti: “Era un contropiede quindi ha fatto bene”. Ancora Ciro: “Penso che l’avrà fatto di istinto ma è stato fortissimo”

La terza ritrae Bonucci scambiato per un tifoso dopo l’esultanza azzurra a bordo campo. Verratti: “Una delle cose più divertenti quando hanno scambiato Bonucci per un tifoso contro la Spagna. La sua faccia… chissà che gli avrà detto”.

La quarta: le lacrime di Locatelli dopo il rigore sbagliato. Verratti: “Quando Locatelli aveva sbagliato il rigore, era molto teso. Chiellini gli ha fatto da fratello maggiore e penso che gli avrà dato una grandissima forza”.

Poi il tacco di Mancini. Così Immobile: “Il gesto tecnico del mister di tacco che ha fatto il giro del mondo, ancora oggi dimostra quanto fosse forte”.

Verratti su un particolare “gioco” degli azzurri: “Questo è un gioco che facciamo sempre prima dell’allenamento, e chi perde prende due schiaffi. Qui li ha presi Ciro…”

Poi il gol di Barella contro il Belgio commentato da Immobile: “Gol di Barella? Se non avesse fatto gol probabilmente sarebbe stato rigore, ma meglio così. L’entusiasmo del gol mi ha fatto passare tutto e mi sono rialzato”.

Verratti su De Rossi: “De Rossi sul tavolo? Anche questo un rito di Wembley”. Immobile: “Da campione del mondo faceva queste cose per farci capire che stavamo facendo qualcosa di importante anche noi. Non è stato male come inizio della sua carriera”.

Infine Immobile sul trio Zemaniano Immobile-Insigne-Verratti: ” Noi tre siamo partiti veramente dal basso e questo ti fa capire che la gavetta a volte paga. Abbiamo alzato la coppa di Serie B qualche anno fa e ci siamo ritrovati ad alzare l’Europeo. Farlo tutti e tre insieme è davvero speciale come cosa”.

