FORMELLO | Lavoro tattico e partitella finale: assente solo Lazzari

A Formello prosegue il lavoro di Maurizio Sarri durante la sosta delle nazionali, in preparazione della prossima gara di Serie A, quando i biancocelesti affronteranno il Milan in trasferta. La seduta pomeridiana si è aperta con il riscaldamento nel campo adiacente: durante questo, Zaccagni e Pedro erano in in coppia. Presente anche Basic. Dopo l’attivazione c’è stato un lavoro basato sulla forza. I calciatori di movimento a disposizione di Sarri erano 16, perciò tutti presenti più Reina e Adamonis con solo Lazzari assente. L’allenamento è proseguito con il lavoro tattico, con 4 difensori contro 3 centrocampisti e 3 attaccanti a rotazione che attaccano la difesa mentre gira la palla. Una volta recuperato il pallone si è andati a concludere in porta. Pedro e Felipe Anderson sono stati adattati al centro dell’attacco. Infine c’è stata una partita ad alta intensità, con quattro ragazzi della Primavera sono stati utilizzati come sponde per la partitella.

