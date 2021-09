L’ex calciatore Di Gennaro sulla Lazio: “Sarri farà divertire, sarà un campionato equilibrato”

Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio. L’ex calciatore e commentatore tv ha parlato della Lazio di Sarri, soffermandosi sulla squadra e sulle potenzialità dei biancocelesti. Ecco le sue parole: “A Sarri serve comunque tempo, ma si vede già la mano. Si trova anche una squadra esperta. Il centrocampo è uno dei più forti che c’è in Italia e forse in Europa. Ha preso anche Basic, che può giocare in più ruoli, ha ottimi esterni, è tornato Felipe Anderson, c’è Pedro, quindi credo che Sarri si può divertire e far divertire i giocatori. Sarà un campionato molto equilibrato“.

