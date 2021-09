FORMELLO | Esercitazioni tattiche di carattere offensivo e partitella a campo ridotto

Il 12 settembre la Lazio di Maurizio Sarri tornerà in campo in Serie A, affrontando il Milan in trasferta: proseguono quindi i lavori in corso per avvicinarsi al meglio alla gara. Attraverso il proprio profilo Twitter, la Lazio ha raccontato la seduta di allenamento mattutina della squadra: “Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata a partire dalle ore 10:30 presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. A seguito di un riscaldamento tecnico, composto da un torello, la squadra ha svolto delle esercitazioni tattiche di carattere offensivo. Successivamente, partitelle a campo ridotto per i biancocelesti che, infine, hanno concluso la seduta con un lavoro atletico“.

