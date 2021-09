Il Tempo | Sarri a lavoro: studia il Milan e cerca una soluzione

Il tecnico della Lazio continua a lavorare nel centro sportivo di Formello con i calciatori rimasti a disposizione. L’unico elemento assente per infortunio è Manuel Lazzari: il terzino non ha potuto rispondere alla chiamata di Mancini dopo essere finito ai box per l’elongazione al polpaccio destro rimediata nella seconda giornata di campionato. Tra oggi e domani verrà sottoposto a nuovi controlli, si capirà se ci saranno i margini per un recupero in vista della trasferta di San Siro con il Milan. Resta molto complicato visti i tempi eccessivamente ristretti. Si tiene pronto Marusic, anche lui in gol con la maglia del Montenegro. In questi giorni Sarri sta cercando di studiare delle alternative tattiche: la prima è stata quella di spostare sia Patric che Radu sulle fasce, impiegandoli nei vecchi ruoli. Anche in avanti si fa di necessità virtù. Pedro e Felipe Anderson si stanno alternando al centro del tridente: lo spagnolo è già stato impiegato in quella posizione sia al Barcellona che al Chelsea. Solo da martedì si comincerà a fare sul serio in vista della prossima giornata.

Il Tempo

