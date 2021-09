Serbia-Lussemburgo, la palla gol di Milinkovic – VIDEO

Nella partita Serbia–Lussemburgo, valevole per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, grande assist di Milinkovic. Al minuto 22′ il Sergente serve con un passaggio filtrante Aleksandar Mitrovic, che con un tiro di destro da centro area fa passare in vantaggio la squadra serba.

