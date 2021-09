Sky, accordo raggiunto per Ribery alla Salernitana

L’ex attaccante di Bayern Monaco e Fiorentina Franck Ribery sarebbe vicino al ritorno in Serie A. Come riporta Sky, il 38enne francese ripartirà dalla Salernitana: per lui accordo per un anno di contratto con opzione. Rimarrebbero solo gli ultimi dettagli da limare, con Ribery che guadagnerà circa 1,5 a stagione. Un colpo importante per la Salernitana, che ha iniziato con due sconfitte il suo campionato.

