Se il solo fatto di tornare alla Lazio ha riacceso gli entusiasmi, il “nuovo esordio” in casa di Felipe Anderson ha definitivamente consacrato l’inizio della sua seconda esperienza in biancoceleste: due buone prestazioni contro Empoli e Spezia ed un gol di rara fattura, con un controllo a seguire al volo con cui ha completamente superato l’ultimo difensore per poi battere con freddezza il portiere dello Spezia. Quest’ultimo è il gol da lui siglato nell’ultima giornata di campionato, quella prima della sosta di questo weekend, una sosta che “pesa” più del solito sia per i tifosi della Lazio, che vogliono continuare a gioire di fronte al bel gioco presentato dalla formazione di Sarri davanti al suo pubblico, che per i giocatori, che in poco tempo hanno acquisito grande entusiasmo ed unione che, a lungo andare, possono tornare utili. E’ di questo avviso lo stesso Felipe Anderson, che ha pubblicato tramite le proprie storie di Instagram una sorta di “dispiacere” nel non poter giocare partite in questo fine settimana di sosta. Il giocatore brasiliano ha infatti pubblicato una foto di lui perplesso durante un allenamento con la scritta sotto: ” Weekend senza partita“.

