CdS | Women, subito un esame tosto a casa dell’Inter

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La seconda giornata è ancora più complicata rispetto all’esordio: la Lazio Women prova lo stesso senza paura a riscattare il ko del debutto al “Fersini” (1-2 contro la Sampdoria) facendo visita all’Inter. Le nerazzurre hanno già ingranato la marcia giusta piegando 0-3 il Napoli nel weekend scorso. Carolina Morace sui social ha suonato la carica per spronare le sue ragazze: “Saremo impegnate a Milano contro l’Inter, una squadra che punta ai vertici”. È stata una settimana intensa, tra gli allenamenti quotidiani e la presentazione ufficiale della rosa avvenuta martedì sera a Via Veneto: uno spettacolo ai piedi delle Mura Aureliane con tanto di sfilata di alcune calciatrici. Oggi – alle ore 17 il fischio d’inizio – rimetteranno i tacchi da parte per i tacchetti e proveranno a conquistare i primi punti in classifica. È stato rotto il ghiaccio con la Serie A, ritrovata dopo 8 anni. Domenica scorsa contro i blucerchiati c’è stata la prova lampante del nuovo coefficiente di difficoltà: “Abbiamo lavorato bene cercando di migliorare e aumentare l’intensità e le soluzioni di gioco. Il campionato è appena iniziato e sappiamo bene che nessuna squadra ci regalerà nulla”, ha spiegato la coach con un post su Instagram. Una mentalità che sta cercando di inculcare alla propria squadra, rinforzata in estate con diversi acquisti arrivati dal mercato. La Lazio ha fissato nella salvezza il proprio obiettivo realistico, sarebbe il primo passo verso la conferma ai livelli top. A Formello sono cresciute le ambizioni e le aspettative. Anche se di fronte c’è l’Inter. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: