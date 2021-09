Qualificazioni Mondiali 2022, Brasile-Argentina sospesa. Autorità in campo: ecco perché

Ha dell’incredibile ciò che sta accadendo nell’incontro valido per la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022 tra Brasile e Argentina. Le due squadre sono scese in campo regolarmente, ma al 6’ minuto del primo tempo le autorità hanno fatto irruzione in campo interrompendo la sfida. L’Anvisa (l’Asl italiana) aveva espulso quattro giocatori argentini per violazione delle norme anti-COVID. Tuttavia, l’incontro ha avuto comunque inizio per poi essere interrotto dalle autorità brasiliane.

