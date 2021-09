SOCIAL | Olanda-Montenegro, schiacciante 4-0 per gli orange ma Marusic non si arrende: “Combattere fino alla fine!” – FOTO

La gara valida per le qualificazioni ai mondiali 2022 tra Olanda e Montenegro ha visto prevalere gli orange per 4-0. Al goal per la Nazionale olandese Depay (autore di una doppietta), Wijnaldum e Gakpo. Un risultato amaro per il Montegro di Marusic, che però non si arrende e sul suo profilo Instagram scrive: “Combattere fino alla fine!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adam Marušić (@adamarusa17)

