Svizzera-Italia, le formazioni ufficiali: le scelte di Roberto Mancini

Pochi minuti separano Svizzera e Italia dalla seconda sfida valida per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Il mister della Nazionale Roberto Mancini, ha diramato la formazione ufficiale che scenderà in campo contro la squadra di Murat Yakin. Il tecnico modifica per 4 undicesimi gli uomini che hanno disputato la gara contro la Bulgaria. Da sottolineare la presenza ancora una volta in attacco di Ciro Immobile, autore di un assist nel pareggio maturato nella scorsa sfida.

Questa la formazioni ufficiali di Italia-Svizzera:

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne.

Svizzera: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aeblscher, Frel, Sow, Steffen, Zuber, Seferovic.

