Felipe Caicedo: “Alla Lazio la mia storia più importante. Lo Scudetto? Senza Pandemia lo avremmo vinto sicuro”

In questa sessione di calciomercato Felipe Caicedo ha lasciato la Lazio, è diventato un nuovo attaccante del Genoa. Sono stati tanti i messaggi da parte dei tifosi biancocelesti, dispiaciuti per questa separazione. Ai microfoni di Radiosei, questa mattina, è intervenuto proprio l’ormai ex attaccante della Lazio, per salutare e ringraziare i tifosi che lo hanno sempre sostenuto. Queste le sue parole: “Risentire le mie reti nella Lazio ed a questa grande avventura mi vengono i brividi. Momenti bellissimi, ricordi straordinari che resteranno sempre nel mio cuore. Il gol a tempo scaduto che mi è rimato più nel cuore? Tutti emozionanti, ma quello in cui ho più goduto è quello al 98′ con il Cagliari. Significava tanto per me e per la squadra che stava inanellando una serie di vittorie incredibile che ci hanno proiettato in cima al campionato con la Juventus.

I tifosi mi hanno sempre dimostrato affetto e dato una spinta in più. Quando ho un attimo di tempo rispondo sempre volentieri ai messaggi sui social. So che c’è tanto affetto, me lo hanno sempre dimostrato in ritiro, a Roma. Le emozioni sono tante, ringrazio loro perché comunque è stata la mia storia più importante, essere amato dai tifosi, sentire quell’amore è una cosa che non si può spiegare. Essere all’altezza di Ciro? Sono felice, è una cosa importante visto che lui ha fatto la vera storia della Lazio. La famiglia a Roma è come se sta a casa, è diventata la nostra seconda casa. Mia moglie sui profili social ringrazia per l’amore dei tifosi, siamo molto felici dell’affetto che ci dimostrano”.

Poi sulla canzone di Coez “Faccio un casino”: “Non la conoscevo la canzone, ma poi piano piano me l’hanno fatta conoscere ed è diventata la canzone ufficiale di Caicedo (ride,ndr.)”.

Alla domanda se secondo lui senza la Pandemia la Lazio avrebbe vinto lo Scudetto, Caicedo non ha dubbi: “Non secondo me, ma secondo tutti. La Pandemia ci ha colpito nel miglior momento della Lazio, eravamo in fiducia, affamati, nessuno ci credeva più di noi. Poi è successo quelle che è successo, ma senza Pandemia lo Scudetto lo vincevamo sicuro”.

Sulla “Zona Cesarini” che si è trasformata in “Zona Caicedo”: “Mi sono informato su chi era e del suo primato. Sono molto felice di aver superato questo record. Questo grazie alla squadra ed ai miei compagni”.

Infine, per chiudere, ha mandato un saluto ai tifosi della Lazio: “Ho solo parole di affetto e amore, vi volevo ringraziare per tutti questi anni, mi avete sempre dato un spinta in più sostenendomi. Vi ringrazio e vi saluto, a tutti i tifosi che sono sempre stati con me e la mia famiglia. Un saluto, “amami o faccio un Caicedo” per sempre!”.

