Il Tempo | Lazio, giù i costi e l’età. Missione compiuta

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Più forte, più giovane e anche più ricca. È stata una campagna acquisti di rafforzamento quella della Lazio, non solo dal punto di vista tecnico.

Come riportato da Il Tempo, il differenziale tra entrate e uscite fa registrare un attivo per 13,5 milioni. La voce costi si è chiusa a 19,5 milioni, quella introiti a 33 milioni. E’ stato ridotto il monte ingaggi dei giocatori, seppur di poco: si è passati da 45,5 milioni netti a 42,4 milioni. Pesano però gli esuberi rimasti in rosa, ma alcuni mercati rimarranno aperti come quello in Russia e in Turchia. Nonostante sia stato raggiunto l’accordo da tempo, bisogna ufficializzare ancora i contratti di Luiz Felipe e Marusic. E ora, è arrivato il momento di formalizzare il prolungamento sulla base di un accordo da 1,5 milioni a stagione più bonus fino al 2025. C’è voluto un po’ più di tempo invece per Marusic: i colloqui con Kezman erano influenzati dalla vicenda del tesseramento di Kamenovic, che avverrà il prossimo gennaio.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: