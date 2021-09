Pelé, la confessione sui social: “Operato per rimuovere un tumore al colon”

Da giorni il Dio del pallone Pelé è ricoverato presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Le notizie circolanti nelle ultime ore, parlavano di un probabile svenimento del brasiliano, dopo il quale si è deciso per un ricovero immediato. Tuttavia, è stato lo stesso ex calciatore a tranquillizzare tutti sui social, confessando ciò che gli sta accadendo: “Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi. Ringrazio Dio che il Dr. Fábio e al Dr. Miguel si sono presi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato operato per rimuovere un tumore al colon. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana”.

Queste le sue parole, a confermare la motivazione per cui si trova all’ospedale di San Paolo.

