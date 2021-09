SOCIAL | Muriqi dopo il pari nel recupero contro la Grecia: “Combattiamo fino all’ultimo fischio!” | FOTO

Nella serata di ieri, tra le partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, oltre all’Italia, è tornato in campo anche il Kosovo, dopo la vittoria per 0-1 in casa della Georgia di settimana scorsa. Impegnato nel Girone B di qualificazione, con Spagna, Svezia, Grecia e Georgia, il Kosovo, dopo aver perso le prime due gare a marzo, in queste prime due gare di settembre ha raccolto quattro punti, con un assoluto protagonista: Vedat Muriqi. L’attaccante della Lazio, dopo aver regalato i tre punti giovedì scorso in Georgia, nella sfida casalinga di ieri contro la Grecia è stato decisivo con il gol dell’1-1 nei minuti finali di recupero che ha permesso di evitare la sconfitta ai suoi, portando a casa un punto prezioso. Proprio il numero 94 biancoceleste, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato due immagini della gare di ieri sera, aggiungendo il messaggio: “Combattiamo fino all’ultima partita, fino all’ultimo fischio!”.

