Tanti auguri Luca Crecco! L’ex Lazio spegne 26 candeline

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Oggi 6 settembre Luca Crecco, ex giocatore della Lazio, spegne 26 candeline. Crecco è stato sette anni nel settore giovanile della Lazio, fino ad essere chiamato con regolarità in prima squadra, esordendo e collezionando due presenze nella stagione 2013-2014. Negli anni successivi diversi prestiti ed un’annata, la prima effettiva di Inzaghi, 2016-2017, lo ha visto collezionare altre presenze in biancoceleste, segnando anche un gol nella vittoria interna contro la Sampdoria per 7-3. Auguri Crecco!

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: