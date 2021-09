ANSA | Caso tamponi, parzialmente accolto il ricorso della Lazio: caso rinviato alla Figc

Era attesa in serata la decisione riguardo il ricorso della Lazio in merito al caso tamponi. Il Collegio di garanzia del Coni ha parzialmente accolto i ricorsi della Lazio, del suo presidente, Claudio Lotito, e dei medici sociali contro le squalifiche per il caso di presunte violazioni dei protocolli Covid, rinviando il caso alla Corte di appello federale della Figc he dovrà “effettuare una nuova valutazione della misura della sanzione”. Lo riporta l’ANSA.

