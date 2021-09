CdS | Ciro Azzurro: l’alleato è Sarri

Continua ad essere un Immobile dal doppio volto: al giocatore prolifico con la Lazio, si contrappone quello che fatica un po’ in Nazionale. Nelle ultime sei gare con l’Italia, Mancini ha sempre deciso di sostituirlo e, come riporta il Corriere dello Sport, i nuovi schemi di mister Sarri possono aiutarlo. Non è un caso infatti che il bomber partenopeo sia già in testa alla classifica dei cannonieri della Serie A: il 4-3-3 del tecnico laziale può quindi essere d’aiuto per lo stesso giocatore e per il gioco del ct Azzurro.

