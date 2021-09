CdS | La Lazio a 5 stelle anche a San Siro

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Stanno per terminare gli ultimi impegni della Nazionale e poi nel fine settimana tornerà la Serie A. Mister Sarri nel frattempo lavora a Formello in vista della trasferta di Milano, in programma domenica contro i rossoneri. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico laziale può dare continuità al modulo più offensivo: contro il Milan, Sergej e Luis, più il tridente Felipe-Ciro-Pedro. L’allenatore quindi non pensa di snaturare la squadra vista all’Olimpico contro lo Spezia, gli unici cambi potrebbero avvenire in difesa: recuperato Luiz Felipe e out con molta probabilità Lazzari, a causa dell’infortunio rimediato nell’ultima gara.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: