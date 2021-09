FORMELLO | Circuiti tecnici e allunghi sui settanta metri. Differenziato per Lazzari

Proseguono i lavori in corso a Formello in vista della terza gara di Serie A della Lazio, che domenica alle 18.00 affronterà il Milan in trasferta. Nella seduta di allenamento pomeridiana, oltre all’assenza dei nazionali, da registrare il lavoro differenziato per Lazzari, che dopo una corsetta con scarpini a ritmo blando, ha proseguito con scambi col pallone e navette. Successivamente mobilità articolare e skip. Dopo l’attivazione sul campo adiacente, ci sono stati circuiti tecnici-allunghi sui 70 metri-circuiti-allunghi. In seguito, si è svolta la consueta partitella a campo ridotto tra arancioni e celesti: 4-3 per i celesti il risultato finale. Tra i celesti doppietta per Luis Alberto, con gol di Romero e Felipe Anderson; per gli arancioni, le reti sono state siglate da Basic, Leiva e Zaccagni.

