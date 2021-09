Italia, Immobile e Insigne lasciano il ritiro della Nazionale

Ciro Immobile lascia il ritiro della Nazionale facendo ritorno anticipato alla Lazio. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, l’attaccante laziale ha lasciato il ritiro Azzurro dopo che nel pomeriggio non ha preso parte all’allenamento per un presunto affaticamento muscolare. Oltre al numero diciassette biancoceleste, anche Lorenzo Insigne torna a casa, per motivi personali.

